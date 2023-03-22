«سفيرة الأكل الكوري في مصر».. حكاية فتاة أبهرت السفير الكوري بالقاهرة (فيديو)

“حنين خالد” فتاة مصرية اختارت مسارًا لحياتها، واجتهدت من أجله، ونسجت من خيوط التحديات نجاحًا تخطى جغرافية الوطن، ليبحث عنها سفير كوريا الجنوبية في شوارع القاهرة، بحثًا عن فتاة لقبت بـ «سفيرة الأكل الكوري في مصر».

قبل أيام؛ نشرت السفارة الكورية صورة لسفيرها في القاهرة، يتناول طعامًا كوريًا تصنعه فتاة مصرية عبارة عن وجبات جاهزة تحملها في صندوق كتبت عليه أنه يُقدم الأكلات الكورية.. وبدا السفير متأثرًا ومُعجبًا وهو يتناول وجبة صغيرة أعادت روحه إلى الوطن.

وفوجئت الفتاة بزيارة السفير في المكان الذي تقف فيه يوميًا بحي المعادي الراقي، فارتسمت السعادة على وجه «حنين» لتكتب نجاحًا جديدًا بعد أن صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

حكاية «حنين» بدأت منذ أن كانت طالبة في كلية التجارة جامعة عين شمس..

وقالت لـ«الدستور»: «كانت لدي الفكرة منذ 4 سنوات حينما تعرفت على الثقافة الكورية واللغة والطعام الكوري من خلال المسلسلات الكورية، لكن كنت وقتها في دراستي الجامعية، فلم يكن لدي التركيز الكافي عليها».

وتقول ابنة منطقة فيصل بالجيزة، إنها حين تخرجت في الجامعة؛ حاولت العمل بإحدى الشركات حسب تخصصها، لكن لم يكن مُتاحًا، فعملت في مهام مختلفة لكن لم تجد نفسها في أيًا منها، فقررت أن تستقل بذاتها وتبدأ مشروعها المؤجل منذ سنوات الدراسة.

البداية كانت في منزل حنين حينما بدأت إعداد الأطعمة الكورية والتعرف على آراء أسرتها وصديقاتها، فأبدوا إعجابهم به، ولم يختلف عليه أحد ـ حسبما تقول لـ «الدستور».

وتابعت: «حينما بدأت تنفيذ الفكرة (بيع الأكل الكوري في الشوارع) في شهر ديسمبر الماضي؛ لم يكن أهلي مُرحبين، لكن بعد فترة تمكنت من أقناعهم، وكان الأمر غريبًا على الناس في الشارع في بدايته، وبعضهم كان يسخر، وآخرون يبدون إعجابهم وفرحين بالفكرة، وهناك من كان يبحث عن أكلات كورية وحينما وجدوني كانوا يفرحون كثيرًا» تروي حنين.

عمل الفتاة في المعادي، جعلها تحقق شهرة كبيرة، وأصبحت وسائل الإعلام تلتقي بها لتنقل حكايتها للجمهور، وفوجئت بعدها بزيارة من سفير كوريا في القاهرة، تناول طعام «الدوكبوكي» وهي وجبة شهيرة في بلده، كما تناول «الكورن تشيز»، ثم سألها عن أطعمة مصرية مثل المحشي والكشري، لكن الفتاة أخبرته أنها تقدم الوجبات الكورية فقط، فقدم لها الشكر، ثم أصرّ على أن دفع ثمن وجبته، رغم رفض «حنين».

وسألنا «حنين» عن الأطعمة الكورية، وكيف توفر مكوناتها، فردت أنها ليست متاحة كلها، لكنها تستخدم بدائل، وتبحث عنها وتجلبها وهذا يأخذ منها مجهود ووقت، لكن الأهم لديها أن تنقل الثقافة بشكل صحيح، والطعام كما هو، مضيفة أن طعام مثل الدوكبوكي عبارة عن مكرونة من دقيق الأرز مع «صوص اسبايسي»، و«الكورن تيشز» هو جبنة مغطاة بطبقة من العجينة المحمرة.. «هي أطعمة صحية للغاية، ومُفيدة بنسبة كبيرة».

الفتاة تقول إن أحلامها أن يكبر مشروعها، ويصبح اسم «حنين وهان سول» ماركة في العالم كله.