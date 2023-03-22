«أزياء وخيامية وفانوس».. طفلان يوزعا البهجة بـ«فوتسيشن رمضاني» في الإسكندرية

بزي الخيامية وسبحة يتوسطهم فانوس، لفت طفلان الأنظار خلال جلسة تصوير لاستقبال شهر رمضان، في فوتوسيشن عبر عن الأجواء الرمضانية المبهجة وروحانيات الشهر الكريم، رفقة المصحف الشريف والشخصيات الكرتونية الشهيرة، فضلا عن براءة الأطفال والبسمة التي ارتسمت على وجوههم احتفالاً بقدوم شهر الخير والرحمة.

في أروقة ساحة مسجد أبوالعباس المرسي باعتباره أحد المعالم الإسلامية والتراثية في الإسكندرية، حرص مصور فوتغرافي على التقاط الصورة التذكارية وإعداد «فوتوسيشن رمضاني».

وقال زياد طه، مصور فوتوغرافي، إنه أراد أن ينفذ جلسة تصوير بروحانيات رمضان لاستقبال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه حرص على اختيار المكان الذي يعبر عن الأجواء الرمضانية، وأن تكون جلسة التصوير للأطفال لأنهم أسرع طريق لقلب الناس.

وأضاف لـ«الدستور» أن البداية كانت بعرض الفكرة بالاتفاق على أسر الأطفال حمزة عماد، وتمارا إسلام بأننا سننفذ سيشن رمضاني بروح رمضانية، ويكون بشكل وملابس مبهجة وبطريقة هادفة للأحتفال في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة، وتمت الموافقة من أسرتي الطفلين على الفكرة.

وتابع أن الملابس كانت من تصميم والدة الطفلة تمارا لعملها بمجال الأزياء بالتنسيق مع والدة حمزة وعند عرضها وافقتهن في اختيارهن لأنها كانت مناسبة جدًا لجلسة التصوير، أما المكان فكان لا بد من اختيار مكان ذو طابع ديني وبه الروح والتراث الإسلامي ليناسب اجواء فكرة السيشن وتم اختيار مسجد أبوالعباس للتصوير وهناك بعض اللقطات تم تصويرها بمسجد القائد إبراهيم.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى لتنفيذ جلسة تصوير لشهر رمضان، حيث قام بتصوير سيشن العام الماضي أيضًا، لافتًا إلى أن السيشن وفكرته نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الصور.

وقالت ندى أحمد، والدة الطفلة تمارا، إنه عندما عرض المصور فكرة السيشن عليها تحمست لها، وذلك لأن تمارا وحمزة نجل صديقتها يشاركان في أعمال مسرحية بقصور الثقافة والمسرح، ولديهم تجارب أمام الكاميرا، مشيرة إلى أنه استطاع أن تكون جلسة التصوير مليئة بالبهجة وكانت الصور طبيعية جدا.

وأضافت لـ«الدستور»، أنها ووالدة حمزة كانتا تريدان خروج جلسة التصوير بشكل مميز، لذلك قررت تصميم الملابس لهما، وكانت الفكرة أن ملابس تمارا تكون بها شخصيات رمضانية مثل طمطم، وتحمل عروسة طمطم، بالإضافة لملابس حمزة بشكلها المميز ويحمل أيضا شخصية "بوجي" تفاصيل أخرى من الفانوس والمصحف سجادة الصلاة.

وأشارت إلى أن السيشن تم في وقت قصير، حيث تم طرح الفكرة علينا وتنفيذها وانتهاء الصور في أقل من أسبوع، وعن عرضها كانت ردود الأفعال مبهحة وأسعدتنا بخروج فكرة بسيطة معبرة عن شهر رمضان الكريم.

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