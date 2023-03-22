الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كاهن كنيسة يتبرع لمطبخ الخير وطفلة تتبرع بتحويشة العمر بالمنوفية (صور)

كاهن الكنيسه
كاهن الكنيسه

مع بداية الشهر المعظم استشعار الروحانيات تشارك مشاعر الألفة كل فئات المجتمع المسلمين والمسيحيين، حيث تبرع كاهن كنيسة في محافظة المنوفية بمبلغ نقدي مساهمة منه عقب إعلان المسئولين عن مطبخ الخير بقرية سبك الضحاك المتابعة لمركز الباجور، قيامهم بتلقي التبرعات لعمل وجبات إفطار في الشهر الكريم.

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وأكد أشرف نجاح  أحد مسئولي مطبخ الخير بسبك الضحاك، عقب إعلانه عن التبرع قائلًا: “وتستمر المشاعر الجميله تجاه مطبخ رمضان في سبك الضحاك في الظهور المستمر والمبهج والرائع وهذه دلالة على أن ما يحدث هو من فضل الله عز وجل، وقد تجلت مشاعر الحب والأخوة في مظهر ليس بغريب على إخوتنا المسيحيين في سبك الضحاك حيث تعودنا منهم على ذلك فقد تبرع اليوم القس بسادة كاهن كنيسة سبك الضحاك بمبلغ 2000 جنيه إلى مطبخ سبك الضحاك في رمضان”. 

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وفي الجانب الآخر من بهجة وفرحة الشهر الكريم تبرعت طفلة مقيمه قرية الروضة  بمركز بركة السبع في المنوفية بمبلغ 50 جنيهًا لتجهيز شنط رمضان وذلك أثناء قيام شباب القرية بجمع التبرعات لتجهيز لمساعدات شهر رمضان بتقدم الطفلة نور والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، وذلك عقب فتحها للحصالة الخاصة بها والتي كانت تحوشها خصيصًا للمشاركة بشنطة رمضان. 

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وقال الحاج أحمد رزق منسق المبادرة الشنطة رمضان معلقاً على تبرع الطفلة نور، إن الطفلة أعطت درس للكبير والصغير، مع أنه مبلغ بسيط وزهيد إلا أن قيمته كبيرة جدًا بالنسبة للجميع خاصة في شهر رمضان وفي تلك الظروف، وتبرعت بما تملكه من أموال وقامت بتحويشه حتى تعطيه للفقراء. 

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2000 جنيه الخاصة الروحانيات الله عز وجل المسلمين والمسيحيين رمضان الخير روحانيات

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