الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيتوريا يُشيد بالتزام محمد صلاح في معسكر الفراعنة قبل مواجهة مالاوي

فيتوريا وصلاح
فيتوريا وصلاح

أشاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالتزام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، لحرصه على الانضمام لمعسكر الفراعنة منتصف ليل أمس الأول الإثنين، رغم حصوله على إذن بالانضمام صباح الثلاثاء.

وفضل "صلاح" الانضمام للمعسكر قبل الموعد حتى يقوم بعمل الاستشفاء اللازم، تمهيدا للمشاركة في المران الثاني للفراعنة، الذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

واعتبر مدرب الفراعنة، أن حرص "صلاح" على الانضمام للمعسكر بعد ساعات قليلة من وصوله للقاهرة، هو أمر يدعو للفخر ويؤكد حرصه على التواجد مع زملاءه منذ البداية بصرف النظر عن سهولة المباراة او صعوبتها، ما ينعكس بالإيجاب على باقي لاعبي المنتخب الوطني الذين يقدرون صلاح.

يخوض المنتخب الوطني مرانه الرئيسي غدًا الخميس، على ملعب الدفاع الجوى، بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم إمام عاشور الذى تواصل مع الجهاز الفنى وأبلغهم انتظامه فى المعسكر اليوم، بعد الاحتفال بعقد قرانه أمس الثلاثاء، على أن يكون جاهز للمشاركة فى المباراة فى حال من احتاج فيتوريا لوجوده.

استاد الدفاع الجوي استاد الدفاع الاثنين الماضي الاستشفاء البرتغالي البرتغالي روي فيتوريا استضاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

ممر شرفى لرئيس محكمة إيتاى البارود لتهنئته بتكريم وزير العدل

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

بنك الطعام يُطلق حملة «إفطار صائم».. وإقامة 30 مائدة بالمحافظات خلال رمضان

الاتفاق السعودى الإيرانى.. تقاربٌ يكسر المعادلة الصفرية

«تصدير العقار».. الحل الأمثل للخروج من أزمة الدولار (تقرير)

أسعار وأشكال زينة رمضان 2023.. تبدأ من 20 جنيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»