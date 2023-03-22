فيتوريا يُشيد بالتزام محمد صلاح في معسكر الفراعنة قبل مواجهة مالاوي

أشاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالتزام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، لحرصه على الانضمام لمعسكر الفراعنة منتصف ليل أمس الأول الإثنين، رغم حصوله على إذن بالانضمام صباح الثلاثاء.

وفضل "صلاح" الانضمام للمعسكر قبل الموعد حتى يقوم بعمل الاستشفاء اللازم، تمهيدا للمشاركة في المران الثاني للفراعنة، الذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

واعتبر مدرب الفراعنة، أن حرص "صلاح" على الانضمام للمعسكر بعد ساعات قليلة من وصوله للقاهرة، هو أمر يدعو للفخر ويؤكد حرصه على التواجد مع زملاءه منذ البداية بصرف النظر عن سهولة المباراة او صعوبتها، ما ينعكس بالإيجاب على باقي لاعبي المنتخب الوطني الذين يقدرون صلاح.

يخوض المنتخب الوطني مرانه الرئيسي غدًا الخميس، على ملعب الدفاع الجوى، بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم إمام عاشور الذى تواصل مع الجهاز الفنى وأبلغهم انتظامه فى المعسكر اليوم، بعد الاحتفال بعقد قرانه أمس الثلاثاء، على أن يكون جاهز للمشاركة فى المباراة فى حال من احتاج فيتوريا لوجوده.