«الغرف التجارية»: مخزون السلع الغذائية يكفي حتى بعد عيد الأضحى

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة لديها خطة استراتيجية لحماية المواطن المصري وتوفير المخزون الاستراتيجي لتغطية السوق لفتره متقدمه.

وأضاف عز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرصيد الاستراتيجي للدولة وللقطاع الخاص يتجاوز ما بعد عيد الأضحى.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك اهتمام خاص من الدولة ومجلس الوزراء واتحاد الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة تخفيفا علي كاهل المواطن المصري.

وتابع عز، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإشراف يومي من رئيس الوزراء والوزراء لمتابعة توافر السلع وتاكيد الرصيد بالمحافظات، والتوجيه بضخ كميات على حسب حجم الاستهلاك.

وأوضح أن غرفة العمليات تهتم بمتابعة الأسعار وضخ كميات إضافية في حالة تحرك الأسعارمثل ما تم في الدواجن والذي أعلناه منذ أسابيع.

وتابع عز، أنه بالنسبة للأسعار يجب أن أتوجه بالشكر لصناع وتجار مصر والشركة القابضة للصناعات الغذائية الذين بدونهم لما تمكننا من تحقيق الوفرة واستقرار الأسعار، من خلال مشاركتهم في كافة المبادرات التي تجسد شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن والتي تجاوزت خصوماتها 30% بأكثر من 450 منفذ "أهلا رمضان"، بخلاف الشوادر الصغيرة ومئات المنافذ المتجولة بالقرى والنجوع، وأكثر من 1400 ركن "أهلا رمضان" بفروع السلاسل منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتنمية المحلية الثابتة والمتحركة، وكذلك منافذ وزارة التموين من 1300 مجمع استهلاكى ومئات من منافذ جمعيتي.