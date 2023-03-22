مصرع شخص وإصابة 5 بانقلاب تروسيكل في قنا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل على كوبري العليقات، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على كوبري العليقات مركز قوص.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جاري نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل على كوبري العليقات مركز قوص فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.