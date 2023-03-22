الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مساهمو «المالية والصناعية المصرية» يُقرون توزيع كوبون بواقع 5 جنيهات للسهم

البورصة
البورصة

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة المالية والصناعية المصرية، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 5 جنيهات للسهم على أن تسدد للمساهمين على ثلاث دفعات.

كما قررت الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات برئاسة عبد العال طلبة البنا، وتعيين عبدالعظيم العباسي عضوًا منتدبًا.

وحققت المالية والصناعية المصرية صافي ربح بلغ 755.85 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 304.18 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ الربح الخاص بمساهمي الشركة القابضة خلال العام الماضي نحو 755.39 مليون جنيه، مقابل 303.98 مليون جنيه في 2021.

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وائل لطفي

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