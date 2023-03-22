الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يطلق المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر، عبر الموقع الإلكتروني للمجلة على بوابة الأزهر الإلكترونية، والصفحة الرسمية للمجلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتأتي تلك المسابقة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع، انطلاقًا من دور الأزهر المعرفي والتوعوي، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك، وتتناول سِيَر علماء الأزهر الشريف؛ وذلك وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة التفاعل مع الجمهور.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة: إنَّ هذه المسابقة تُعدُّ ضمن أنشطة المجمع وإداراته المختلفة؛ إذ تؤدي هذه الأنشطة دورًا مهمًّا في تشجيع الجمهور على القراءة والاطلاع وإثراء المعرفة، وخاصَّة فيما يتعلَّق بالجانب التاريخي والديني.

وأضاف عيَّاد أن المسابقة الرمضانية تأتي ضمن جهود مجلة الأزهر ذات الدور التنويري الرائد، مشيرًا إلى أهمية ما تحويه المجلة بين صفحاتها من مادة علمية مهمَّة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتسلِّط الضوء على قضايا جدلية ومعاصرة مهمَّة.

من جانبه قال الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية: إنَّ أبرز شروط المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر: ألَّا يقل سنُّ المتسابق عن 12 عامًا، وأن يكون من متابعي صفحة مجلة الأزهر الشريف الرسمية على "فيسبوك"، موضحًا أنه تتم الإجابة إلكترونيًّا عن السؤال اليومي، عبر الرابط المخصَّص لذلك على الصفحة الرسمية للمجلة، ويتم الإعلان يوميًّا عن الفائز بجائزة السؤال السابق.

وأشار خليل إلى أن جوائز المسابقة ستكون لعدد (30) فائزًا،  وتُسلَّم بعد انتهاء الشهر الكريم بواقع (فائز واحد يوميًّا) عن طريق السحب الإلكتروني، وأن الجوائز عبارة عن مجموعة كتب قيِّمة من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام في مجلة الأزهر الشريف.

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