حجازى: تعديل مكان الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية.. ولا عودة لـ«البوكيلت»

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات نهاية العام، لتكون في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها كما هو معمول به حاليا في النماذج الاسترشادية، فضلا عن وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة التي اختارها الطالب هي المتعلقة بالسؤال الموجود.

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستُصاغ بدقة لتقيس نواتج التعلم، مشيرًا إلى أن الامتحان هدفه التمييز بين مستويات الطلاب، ومشددا على رفضه العودة إلى نظام (البوكيلت) في امتحانات الثانوية العامة.

وأكد الوزير ضمان دقة التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2022/ 2023) حتى يحصل كل طالب على حقه.

وقال حجازي إن الوزارة تعمل على تحقيق مصلحة الطالب، وإن أي طالب سيتقدم بتظلم من نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، سيقوم بالاطلاع على (البابل شيت) الخاص به مع نموذج الإجابة، وإن من له حق سيحصل عليه، مشيرا إلى أن المعتمد لدى الوزارة عند التصحيح سواء في الامتحانات أو التظلمات هو (البابل شيت).

وأشار إلى أنه بعد وضع الامتحانات من خلال "بنوك الأسئلة" والمركز القومي للامتحانات وطباعتها وانتهاء الطلاب من أداء الامتحان، ستكون هناك لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة واعتماده، وفي حال وجود اختلاف جوهري في إجابة أي من الأسئلة من قبل اللجنة، سيتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يُعلن عنها قبيل التصحيح.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن أسئلة الامتحانات تراعي الفروق بين مستويات الطلاب، حيث تحرص الوزارة على أن تكون نسبة 30% من الأسئلة للطالب دون المتوسط و40% للطالب المتوسط و30% للطالب المتميز.