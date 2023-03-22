الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن الإطاحة بـ10 إرهابيين من الخلايا النائمة

عناصر من الشرطة العراقية
عناصر من الشرطة العراقية

أعلن العراق، اليوم، عن الإطاحة بـ10 إرهابيين من الخلايا النائمة.

وذكر بيان للوكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب)، مبيناً، أن اثنين منهم عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة، فيما عمل ماتبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين.

وأضاف البيان، أن عمليات إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية"، لافتاً إلى أنه جرى تدوين أقوال الإرهابيين ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية. 

العراق إرهابيين الخلايا النائمة الانتحاريين القوات الأمنية

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