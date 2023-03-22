تقرير: الاتحاد الأوروبى قد يستبعد برشلونة من الأبطال بسبب «قضية نيجريرا»

أوضحت تقارير صحفية توابع قضية رشوة نادي برشلونة الإسباني لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، خوسيه ماريا إنريكي نيجريرا، والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية نيجريرا».

وقالت صحيفة «إل كونفدينشال» الإسبانية اليوم، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يدرس استبعاد البارسا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسبب ذلك.

وأضاف التقرير أن يويفا حتى الآن لم يتدخل في القضية بشكل رسمي لكن قد يحدث ذلك خلال الأسابيع المقبلة وعلى إثرها قد يصدر قرار.

ووجه المدعي العام الإسباني تهمة الفساد ضد برشلونة، بسبب دفع مبالغ مادية لـ نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق، وقبلت اليوم المحكمة الدعوى للبدء بشكل رسمي في الإجراءات والتحقيقات القانونية.

وسبق أن ذكرت التقارير أن نادي برشلونة استخدم 7 شركات لدفع الأموال لنيجريرا.

وأكدت أن وكالة الضرائب أشارت إلى أن نادي برشلونة استخدم 7 شركات اقتصادية لنقل 7 ملايين يورو لإنريكي نيجريرا ونجله.

والشركات تم كشفها خلال تحليل التحركات المالية لنادي برشلونة، 4 منها تم تجاوزها، واثنان منهما تنتميان لنيجريرا وأخرى تنتمي لنجله، والأخيرة تنتمي للمدير السابق خوسيه كونتريراس، وكشفت التحقيقات التي أجرتها المدعية العامة فيرجينيا سانشيز برييتو، حتى الأسبوع الماضي عن 3 شركات أخرى أحدها يعتمد على ابنه.

وطلب المدعي العام كلًا من لويس إنريكي، وإرنستو فالفيردي، الشهادة في قضية نيجريرا، واستدعائهما للشهادة وتأكيد أو نفي ما إذا كانوا تلقوا ملفات تعريفية عن الحكام، والتي اتهم خوسيه ماريا إنريكي نيجريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، بإعداده لبرشلونة.

وأرسل إنريكي نيجريرا فاتورة بهذه التقارير المزعومة من خلال شركة Dansil 95 SL، بقيمة 6.6 مليون يورو، عندما أنهى نادي برشلونة علاقته التجارية معه.

ونفى إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لبرشلونة، في مؤتمر صحفي، معرفته بهذه التقارير أو وصولها له كمدير فني لبرشلونة.