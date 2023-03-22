الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم نادر بالغدة الصنوبرية لمريضة

جانب من عملية الجراحة
جانب من عملية الجراحة النادرة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على تميز القطاع الطبي بالجامعة والذي يضم 11 مستشفى متخصص على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكفاءات البشرية، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية بكل ما يساعدها في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لملايين المرضى في محافظات الصعيد وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه.

هذا وقد كشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبي بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية في استئصال ورم نادر بالغدة الصنوبرية لمريضة تبلغ من العمر 47 عاماً، حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من ضعف بالجانب الأيسر وضعف بحركة العينين، حيث تمت مناظرة الأشعة وتبين منها إصابتها بالورم.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي مدير المستشفى الجامعي أنه تم على الفور تشكيل الفريق الطبي المتميز الذي أجرى الجراحة برئاسة الدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عبد الله رجب مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد سيد عبد العال مدرس التخدير والعناية المركزة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الباسط أن الجراحة تم إجراؤها في وضعية الجلوس وهي من أصعب الوضعيات التي تحمل مخاطر وتحديات كبيرة في التخدير والجراحة، حيث تم استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على جذع المخ والمراكز الحساسة فيه، وتم خروج المريضة بعد تحسن ملحوظ في حركة العينين والجانب الأيسر.

وأكد رئيس جامعة أسيوط علي امكانيات الجامعة المتميزة وكوادرها البشرية التي تجعلها قادرة علي تحدي اكثر الصعاب حرصا علي حياة المرضي خاصة وانها تخدم جميع التخصصات من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا الي استمرار تطوير منظومة العمل داخل مستشفيات أسيوط الجامعي للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين علي المستشفى.

جانب من عملية الجراحة النادرة

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استئصال الورم الامراض العصبية التجهيزات الطبية الخدمات الطبية المقدمة الدكتور أحمد المنشاوى العناية المركزة القطاع الطبي المستشفيات الجامعية تحسين مستوى الخدمات الطبية جامعة أسيوط

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وائل لطفي

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