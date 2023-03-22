أبرزها العلوم والصيدلة.. قائمة بأفضل 10 صناعات تضم أسعد العمال في العالم

“إذا اخترت الوظيفة التي تحبها فلن تضطر أبدًا إلى العمل يومًا في حياتك” هذه مقولة في أحد الأمثال، فمع الوقت الذي تترك فيه التعليم، حتى تبلغ من العمر 65 عامًا تقريبًا، ستذهب إلى العمل كثيرًا كل يوم، لذا من المفيد أن تستمتع به حقًا.

كشفت الأبحاث التي أجرتها Reboot Online وفقا لموقع مترو عن الصناعات التي تضم أسعد العمال، ومن فاز بالمركز الأول؟ اتضح أن العاملين في قطاعي العلوم والصيدلة ينتقلون من أذن إلى أذن مع درجة سعادة بلغت 91.93٪.

تم تحديد درجة السعادة الإجمالية بناءً على الاستجابة لسبعة عوامل: التأثير الإيجابي على الآخرين، والآفاق الوظيفية، وتمكين الموظفين، وعلاقات العمل والتأثير الإيجابي على الصحة العقلية، والراتب، وثقافة العمل.

مسح أكثر من 2500 متخصص تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 عامًا، من 29 صناعة مختلفة، كان للعلم والمستحضرات الصيدلانية أيضًا أعلى درجات الرضا عندما يتعلق الأمر بالعوامل الفردية لفوائد الصحة العقلية والتمكين الوظيفي والراتب.

احتل العاملون في مجال الفنون الإبداعية والتصميم، ثاني أسعد العاملين بنسبة 83.81٪، بينما جاءت البيئة والزراعة في المرتبة الثالثة بنسبة 80.96٪.

حقق العمل الخيري والعمل التطوعي نتيجة إجمالية قدرها 76.66٪ مع رضا العديد من العمال عن التأثير الإيجابي لعملهم على الآخرين.

ومع ذلك لم يشعر العاملون في المؤسسات الخيرية بالتقدير من قبل أرباب عملهم وكان رضاهم عن رواتبهم وتمكينهم الوظيفي أقل من 40٪.



كشف البحث أيضًا عن الصناعات التي يوجد بها أكثر العمال تعاسة، تنتمي أدنى درجة سعادة عامة إلى الطاقة والمرافق حيث كان أقل من 10٪ من العمال سعداء بحياتهم المهنية.

فقط 2.44٪ من العاملين في الصناعة شعروا بالسعادة حيال تقدير صاحب العمل لهم وتشجيعهم، حصلت المبيعات على ثاني أسوأ نتيجة إجمالية للسعادة حيث ادعى 10.49٪ فقط من العمال أنهم سعداء.

كما سجلت الصناعة أدنى درجات التأثير الإيجابي على الآخرين (7.14٪) والصحة النفسية (8.75٪)، كانت الصناعة الثالثة الأكثر تعاسة هي مركز الاتصال وخدمة العملاء، حيث كان المحترفون في هذا المجال غير راضين بشكل خاص عن ثقافة مكان العمل الواقع كان 4٪ فقط من العمال سعداء به.

من المهم حقًا بناء ثقافة مكان العمل للموظف أولاً لأنها تعزز الشعور بالثقة والإيجابية وفرصة للموظفين لتولي ملكية عملهم والتعبير عن أفكارهم والمشاركة في القيم.

من إرهاقهم بالعمل باستمرار خذ الوقت الكافي لفهم الطريقة التي يعملون بها وكيف يريدون تطوير دورهم ثم التكيف مع ذلك.

أهم 10 صناعات بها عمال غير سعداء:

الطاقة والمرافق 9.5٪

مبيعات 10.49٪

مركز الاتصال وخدمة العملاء 11.91٪

التجزئة 23.31٪

الرعاية الاجتماعية 29.53٪

الضيافة وإدارة الأحداث 30.94٪

النقل والخدمات اللوجستية 30.96٪

الاستشارات والإدارة 31.43٪

الرعاية الصحية 31.91٪

التوظيف والموارد البشرية 37.14٪

