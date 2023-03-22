مطاردة ترامب فى شوارع نيويورك أثناء تنفيذ اعتقاله.. ما القصة؟

تصدر اسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترند موقع تويتر، بعد تداول لقطات تظهر مطاردة الشرطة الأمريكية له بهدف اعتقاله في شوارع نيويورك.

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ولاقت لقطات اعتقال ترامب وطرحه أرضا خلال عملية اعتقاله رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي لتزامنها مع محاكمته المرتقبة خلال ساعات عقب تقرير هيئة المحلفين.

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وتفاعل ملايين البشر مع هاشتاج اعتقال ترامب، وتصدرت كلمة trump arrested مؤشرات “تويتر”، رغم إجراء وسائل الإعلام الأمريكية بحثا عكسيا، وفق صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية تبين أن الصور مزيفة بخاصية التزييف العميق المعروفة بـdeep fake، وهي خاصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وكان ترامب، أعلن- عبر حسابه على تويتر في وقت سابق- عن أنه سيتم "توقيفه" أمس الثلاثاء، داعيًا أنصاره إلى التظاهر، وذلك تحسبًا لاحتمال توجيه التهمة إليه رسميًا في قضية دفع مبلغ من المال لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها على علاقة تقول إنها أقامتها معه قبل سنوات.

ورغم أن دفع المبلغ يعتبر بحد ذاته قانونيًا، إلا أنه يطرح مشكلة على اعتبار أن مكتب المدعي العام في نيويورك الذي يقود التحقيق، يتعامل معه على أنه تبرع خفي في إطار حملة الرئيس، وذلك في انتهاك لقوانين التمويل الانتخابي.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن أجهزته تراقب الوضع الأمني بعد دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب أنصاره للتجمع⁧.

وأكد في بيان، الأحد السابق، أنه لن يسمح بأن تتكرر أحداث 6 يناير من جديد.