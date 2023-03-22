الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسى

جزر ساندويتش
جزر ساندويتش

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية الواقعة جنوب المحيط الأطلسي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال. 

ويذكر أنه لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون في باكستان جراء زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر مركزه في أفغانستان.

وقال مسئول حكومي باكستاني لوكالة "رويترز" إن القتلى والجرحى سقطوا في إقليم خيبر بختون خوا، مشيرًا إلى أن الزلزال الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، أدى إلى تضرر جزئي فيما لا يقل عن 19 منزلًا.

ووقع الزلزال في منطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي (EMSC) الذي قال أيضًا إن الزلزال بلغت قوته 6,5 درجة.

وتم تحديد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترًا إلى جنوب- جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترًا وفق الهيئة الأمريكية.

ووقع الزلزال على عمق كبير بلغ 194 كيلومترًا، وكان مركزه في سلسلة جبال هندو كوش بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي. وفي مظفر أباد، عاصمة الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير، هرب الناس من منازلهم وهم يبكون ويتلون آيات من القرآن.

الزلازل جزر ساندويتش المركز الأوروبي المتوسطي الزلزال أفغانستان

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