الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يقود حملة على المنشآت الغذائية (صور)

حملة على المنشآت
حملة على المنشآت الغذائية

ترأس الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، حملة للمرور على محال بيع الياميش ومنتجات سيوه بمدينة مرسى مطروح، يرافقه الدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية ومراقبي الأغذية بمديرية الصحة.

أسفرت الحملة عن إعدام ٤٠ كجم من المواد الغذائية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب ٥ عينات من المواد الغذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور مبروك سالم على استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

 وأهاب وكيل صحة مطروح المواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة بمطروح .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة مطروح ، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
حملة على المنشآت الغذائية
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