الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: قرار الكنيست بعودة 4 مستوطنات إسرائيلية «خطوة إلى الوراء»

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى إلغاء القانون الذي أقره "الكنيست" والقاضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، معتبرا أنه (أي القانون)، "خطوة واضحة إلى الوراء".

 

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع "المتوتر للغاية"، مؤكدا أن قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.

 

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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