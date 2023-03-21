وزير الرياضة المغربى: الوقت مناسب لاستضافة كأس العالم

يرى شكيب بن موسى وزير الرياضة المغربي، أن ذلك الوقت هو المناسب لبلاده، لاستضافة بطولة كأس العالم.

وانضمت المغرب بشكل رسمي إلى ملف إسبانيا والبرتغال، لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، لتحل محل أوكرانيا التي انسحبت من الملف بسبب الحرب مع روسيا، كذلك شبهات فساد طالت رئيس الاتحاد الأوكراني للعبة.

وقال بن موسى في تصريحات لشبكة BBC: "إنه ملف طبيعي، إسبانيا والبرتغال والمغرب تربطهم علاقات وثيقة".

وأضاف: "إسبانيا والبرتغال استثمرتا الكثير في البنية التحتية، وفي تطوير كرة القدم ونعتقد أن العرض لديه الكثير من الفرص".

وزاد: "جغرافيا المسافات أقرب من المجموعات الأخرى التي نتواجد فيها والتي ستنظم كأس العالم في المستقبل، نحن على ثقة من أنه الوقت المناسب لاستضافة كأس العالم".

وأصبح عرض المغرب وإسبانيا والبرتغال أول ملف عابر للقارات في تاريخ بطولات كأس العالم.