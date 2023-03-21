«حق للجمعية العمومية».. مصطفى بكرى: البدل ليس رشوة للصحفيين

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تحرك في كل المؤسسات بما فيها مؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بحرية ورحبوا بزياراته أثناء فترة الدعاية للانتخابات، وأجرى حوارًا موضوعيًا بغض النظر عن آراء رؤساء التحرير.

نقابة الصحفيين

وأكد مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لا يمكن لأحد أن يملي إرادته على الجماعة الصحفية، فالجماعة الصحفية قادرة على الفرز والاختيار.

الجمعية العمومية

ولفت إلى أن الدولة المصرية التزمت الحيادية أثناء العملية الانتخابية، كما أن القضاء ضمن نزاهة هذه العملية، وهذه لم تكن البداية، إذ إن الأمثلة على ذلك كثيرة ولا سيما انتخابات نقابة المهندسين والمحامين.

وأشار إلى أن البدل ليس رشوة للصحفيين ولكنه حق للجمعية العمومية والصحفيين جميعًا، كما أن الاختيار لم يكن عقابيًا أو لصالح تيار سياسي معين، ولكن على أسس نقابية.