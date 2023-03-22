شركة Netflix تضيف 40 لعبة جديدة على التطبيق الخاص بها

قالت شبكة سى آي إن تي الأمريكية، إنه يمكن للمشتركين في Netflix توقع إصدارات جديدة للعبة كل شهر في عام 2023، بما في ذلك عناوين من أستوديو ألعاب Netflix الداخلي.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه عندما يتعلق الأمر بالألعاب، فمن المحتمل أن تشتهر Netflix بلعبة Squid Game المثيرة، لكن عملاق البث المباشر يضم أيضًا كتالوجًا متزايدًا من الألعاب القابلة للعب والتي تتضمن هذه اللعبة المحمولة الشهيرة على نطاق واسع.

وكشفت الشركة أمس الإثنين أنها ستضيف 40 لعبة أخرى إلى منصتها في عام 2023 وتعمل مع شركاء لإنتاج 30 لعبة أخرى، بالإضافة إلى ذلك لدى Netflix 16 لعبة جديدة قيد الإنتاج في استوديو الألعاب الخاص بها.

وقالت Netflix إنها ستطلق ألعابًا جديدة كل شهر في عام 2023، بما في ذلك لعبة حصرية من Ubisoft - Mighty Quest: Rogue Palace - من المقرر أن تبدأ في 18 أبريل.

وقالت شبكة سي آى إن تي إنه يركز جزء كبير من استراتيجية الألعاب الخاصة بالشركة على تطوير الألعاب بناءً على عروض Netflix الشهيرة، حار جدًا في التعامل: الحب لعبة، استنادًا إلى عرض المواعدة غير المكتوب على Netflix الذي يحمل الاسم نفسه، متاح بالفعل في الخدمة، تخطط Netflix لإضافة عنوان آخر شديد الأهمية في وقت لاحق من هذا العام.

وكتبت الشركة في بيان صحفي: "إن فرصة توسيع عوالم أفلام ومسلسلات Netflix من خلال الألعاب أمر مثير للغاية بالنسبة لنا".

بدأ غزو Netflix للألعاب في عام 2021 وتوسع بشكل مطرد العام الماضي. تمتلك الشركة الآن 55 لعبة عبر مجموعة متنوعة من الأنواع.

يمكنك الوصول إلى ألعابها من خلال تشغيل Netflix على جهاز iPhone أو iPad أو Android والبحث عن ألعاب الهاتف المحمول. سيؤدي النقر فوق لعبة ما إلى إعطائك معلوماتها. سيؤدي الضغط على زر الحصول على اللعبة إلى تشغيل متجر التطبيقات ، حيث سيكون متاحًا للتنزيل على جهازك. يتم تضمين جميع الألعاب مع أي عضوية Netflix.