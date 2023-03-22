الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير العدل: لسنا ملزمين بأى صورة أخرى للزواج تقرها أى دولة

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عمر مروان

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان، وأصبح على أجندة الدولة، كما أن مصر ملتزمة بكل البنود بالاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة مع منظمات حقوق الإنسان.

 

أهم النقاط الشائكة بالاجتماع

وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لأول مرة في مصر منذ 22 عامُا، تم عرض تقرير مقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن أحوال حقوق الإنسان، وهذا التقرير كان شاملا ومعبرا عن الواقع في مصر، مؤكدًا أن اللجنة شكرت الوفد للتحضير الجيد والإجابة السريع على كل الأسئلة رغم تشعبها.

 وأوضح أنه من ضمن النقاط الشائكة التي تم مناقشتها هي "الشواذ"، مؤكدًا أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أن الأسرة تتكون من رجل وامرأة وهذه الصورة التي وقعنا عليها وأى دول أخرى وقعت على صورة أخرى للزواج لانسأل عنها ولا مطالبين بتطبيقها. 

وتابع، أن الإعدام، وقعنا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على أنه يوجد أحكام إعدام بضمانات ونسأل عن وجودها من عدمه وكل الضمانات الموجودة بخصوص الإعدام تكون متوفرة وبنسبة 100%.

وزير العدل الشواذ مطالبين الاسرة للزواج الإعدام

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