الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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وزير العدل يكشف حقيقة رسوم صندوق دعم الأسرة (فيديو)

جريدة الدستور

نفى المستشار عمر مروان، وزير العدل، الشائعات المرتبطة حول رسوم صندوق دعم  الأسرة المصرية، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم تحديد رسوم الصندوق، كما أن المبلغ لن يكون كبيرًا، ومن ردد شائعة رسوم الصندوق معاقب بالحبس. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن صندوق الأسرة يخدم كل أسرة مصرية مسلمة أو مسيحية، كما أنه يتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق، موضحًا أن كل من يرغب في الاستفادة من صندوق دعم الأسرة يكون بناء على مجموعة من الشروط. 

لا بد من توثيق الطلاق

وأكد وزير العدل، أنه لا بد من توثيق الطلاق، مشيرا إلى أن الطلاق الشفوي يجب أن يكون مكتمل الأركان، وفي حالة عدم اكتمال الشروط لن يكون هناك توثيق لحالة الطلاق.

وأشار إلى أن مفتي الجمهورية أعلن أن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان فقط، مضيفًا أنه تم حل كافة مشاكل الرؤية والحضانة بناء على مجموعة من البنود في قانون الأحوال الشخصية، بناء على توصيات اللجنة المختصة التي تناقش بنود قانون الأحوال الشخصية، كما أن القانون الجديد سيكون نقلة نوعية في مصر.

وزير العدل صندوق دعم الأسرة مسلمة أو مسيحية توثيق الطلاق الطلاق الشفوي

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