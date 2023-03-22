الأربعاء 22 مارس 2023
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تحقيقات ومتابعات

أول تعليق من مخرج صلاة تراويح «الحسين» المذاعة عبر الحياة والناس

المخرج محمد أبو العلا
المخرج محمد أبو العلا

تحمس المخرج محمد أبو العلا، مخرج مخرج صلاة تراويح "الحسين" المذاعة عبر عدد من القنوات، على رأسها قناة "الحياة"، للعمل فورًا بعد إسناده من قِبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقبل به دون تردد نهائيًا.

وقال المخرج محمد أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "التغطية الخاصة بنقل صلاة تراويح من مسجد الحسين وكوني المسئول عنها هي كرم كبير من الله عليّ، إنه تم تكليفي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإخراج ونقل صلاتي العشاء والتروايح من مسجد الحسين على الهواء مباشرة باذن الله".

وتابع قائلًا: "بعد تكليفي من قبل الشركة المتحدة تم التنسيق والترتيب مع الأستاذ محمود التوني رئيس شبكة تليفزيون الحياة واتفقنا على كافة التفاصيل الفنية، وتم تحضيرها على الفور، واختيار أفضل الكوادر الفنية لإتمام العمل بإذن الله علي أكمل وجه".

وأضاف: "وبالتحضير مع الأستاذ محمد بدوي مدير البرنامج في قناة الحياة والأستاذ عماد أبو الفتوح مدير إدارة الإخراج تمت التحضيرات الفنية، وعمل البروڤات بالاتفاق مع إدارة المسجد وتقديم كل طرق الدعم".

واختتم قوله: "لأي مخرج عمل يظل يفخر ويتشرف به ويذكره طوال حياته ومن فضل الله عز وجل حين تم تكليفي أيقنت تمامًا من كل قلبي أن هذا العمل هو الذي سوف أظل أفتخر به وأتشرف بأن يُكتب في سجل أعمالي، أسأل الله أن يتقبل منا جميعًا هذا العمل وأن يجعله فيما هو آتِ سُنةُ حسنة".

صلاة التراويح المخرج محمد أبو العلا استطلاع هلال شهر رمضان 2023 التروايح التحضيرات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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