الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الخلعى وشيبه» ينتهون من تصوير «الليلة فرحى» لمسلسل «رمضان كريم»

حسن الخلعي وأحمد
حسن الخلعي وأحمد شيبة

انتهى حسن الخلعي وأحمد شيبة من تسجيل أغنية "الليلة فرحي" والتي تعتبر الأغنية الدعائية لمسلسل “رمضان كريم ٢”  والمقرر عرضه ضمن موسم الدراما الرمضانية ٢٠٢٣.

 

 "الليله فرحي" من كلمات محمد سلام وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق وتم تصويرها ضمن أحداث المسلسل داخل أحد الأستوديوهات الكبرى ب ٦ أكتوبر وحضر التصوير معظم أبطال العمل .

 

"رمضان كريم" بطولة كلا من: سيد رجب وكريم عفيفي و ويزو و سلوي خطاب و محمد لطفي و سامي مغاوري و نجلاء بدر و سلوي عثمان و انعام سالوسة وبدرية طلبة وبيومي فؤاد و صبري فواز و إنتاج أحمد السبكي وإخراج سامح عبد العزيز .

أحداث المسلسل الاغنية الدعائية الأستوديوهات الدراما الرمضانية انعام سالوسة سامح عبد العزي سامح عبد العزيز رمضان كريم

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«الخلعى وشيبه» ينتهون من تصوير «الليلة فرحى» لمسلسل «رمضان كريم»

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