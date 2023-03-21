الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الإسكندرية تحصد 10 مراكز فى مسابقة «كنوز مصرية»

مسابقة كنوز مصرية
مسابقة كنوز مصرية

حصلت محافظة الإسكندرية، على 10 مراكز بمسابقة كنوز مصرية النسخة التاسعة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وشهد مساء اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حفل ختام مسابقة “كنوز مصرية” النسخة التاسعة، بمسرح وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، وتم تكريم الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية من قبل الدكتور أشرف صبحى، لحصول الإسكندرية على 10 مستويات من إجمالي 14 فرقة مشاركة في المسابقة.

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وحصلت الإسكندرية على المراكز التالية:

في مجال المسرح:
المستوى الأول مركز شباب كرموز.
المستوى الثاني مركز شباب الحرمين.

في مجال الموسيقى الوترية:

المستوى الثاني الأنفوشى.
المستوى الثالث سموحة.

في مجال الكورال: المستوى الثالث مركز شباب النص.

وفي مجال الفن التعبيري: 
المستوى الأول الإبداعي مراكز شباب (الشلالات وسموحة).
المستوى الأول التراثي مركز شباب الشلالات .
المستوى الثاني الإبداعي مركز شباب الحرية.
المستوى الثاني التراثي مركز شباب سموحة.

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وأعربت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن سعادتها بأبنائها من النشء الفائزين فى المسابقة، مؤكدة حرص وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، على التنقيب عن المواهب الفنية وصقلها وإتاحة فرصة لهم للمشاركة في المسابقات التي تنظمها الوزارة لاكتشاف المواهب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة قد نظمت حفل ختام مسابقة «كنوز مصرية» فى نسختها التاسعة في مجالات: (الفن التعبيرى - الموسيقى النحاسية - الموسيقى الوترية - الكورال - فنون المسرح _ فن الارتجال ).

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تنافس في المسابقة 14 فريق من محافظة الإسكندرية بعدد 358 من النشء من جميع الفرق الفنية بمراكز شباب الإسكندرية، وقام بالتحكيم أساتذة متخصصين من أكاديمية الفنون بالقاهرة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان وكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.  

وتهدف المسابقة إلى الرعاية الكاملة للنشء واكتشاف المواهب الفنية، وتنمية الذوق الفنى، وتشجيع النشء على التنافس الإيجابي للنشء بجميع محافظات الجمهورية، وتدعم مسابقة كنوز مصرية، رعاية المواهب من خلال مشاركتهم فى الاحتفالات القومية والدولية وإكسابهم مهارات ومعارف مختلفة إبداعيًا وفنيا وتأهيلهم ليصبحوا نجوم الغد.

الإسكندرية كنوز مصرية مديرية الشباب والرياضة 10مراكز مسابقة وزارة الشباب والرياضة

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