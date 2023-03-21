الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وفاء عامر عن دورها فى «حضرة العمدة»: سيكون جرس إنذار للجميع

وفاء عامر
وفاء عامر

عبرت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حضرة العمدة"، للكاتب إبراهيم عيسى، والمقرر عرضه في رمضان عبر فضائية "الحياة".

 من أهم محطات حياتها الفنية

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن الشخصية التي تقدمها ستكون من أهم محطات حياتها الفنية، وذلك لأنها تقدم دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، موجهة الشكر لكل من لم يقف أمام محطة تنجح فيها.

وأضافت، أن الدور الذي تقدمه يمثل منطقة خطر عليها لأنه يقدم للمرة الأولى، ولكنه سيكون جرس إنذار لخطأ الجميع يقع فيه.

وفاء عامر مسلسل حضرة العمدة ابراهيم عيسى رمضان الدراما المصرية

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