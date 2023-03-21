الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح يدعم المنتخب الأولمبي قبل تصفيات إفريقيا

صلاح
صلاح

دعم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، نظيره المنتخب الأولمبي وذلك قبل مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وزار صلاح معسكر منتخب مصر الأولمبي اليوم وحرص على دعمهم قبل انطلاق مشوارهم في التصفيات.

والتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال معسكرهم التدريبي المقام باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

محمد صلاح صلاح المنتخب الوطني المنتخب الأولمبى كأس أمم إفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

كيف ينجح قطاع الأعمال فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بالخليفة

الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير أكثر من 117 مكتب بريد بالبحيرة

أردوغان: زيادة نسبة المياه المتدفقة من نهرى دجلة والفرات إلى العراق

فرنسا: بكين قد تؤدى دورًا مفيدًا لإجراء مفاوضات سلام فى النزاع الأوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمي بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل