محمد صلاح يدعم المنتخب الأولمبي قبل تصفيات إفريقيا

دعم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، نظيره المنتخب الأولمبي وذلك قبل مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وزار صلاح معسكر منتخب مصر الأولمبي اليوم وحرص على دعمهم قبل انطلاق مشوارهم في التصفيات.

والتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال معسكرهم التدريبي المقام باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.