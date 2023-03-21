الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

آخر موعد للتقدم لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي

جائزة الشارقة لنقد
جائزة الشارقة لنقد الشعر العربى

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي فى دورتها الثالثة تحت عنوان «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة» أن آخرموعد لاستلام المشاركات فى الجائزة 30 سبتمبر 2023.

وتأتي جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.

قال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، فى بيان الثلاثاء:«عززت الجائزة منذ انطلاقها بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، من حضور البحث النقدي في الشعر العربي، ومنحت رؤية نقدية جديدة بتنوّع عناوينها، إذ تطرح مواضيع تتصل بأبرز قضايا الشعر، وأوجدت الجائزة مكتبة عربية شعرية نقدية متخصصة، باعتبارها تحمل طرحاً إبداعياً جديداً في الساحة الأدبية العربية».

أضاف العويس:«ونحن ندخل الدورة الثالثة من جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي، نشير إلى أهمية هذا المجال الحيوي في النقد الأدبي، لما يمنحه من أفق واسع للأديب العربي وهو يقف أمام عناوين بارزة تضع القصيدة العربية ضمن قراءة جديدة للنصوص الشعرية، والتحولات في بنائها الإبداعي، والفني، وكل ما يحمله الشعر من إحالات رمزية، ودلالية، وفكرية، وفلسفية، وتأملية».

وتأتي الجائزة في سياق العناية بالشعر العربي، وتحفيزاً لطاقات النقاد والمهتمين بالدراسات الموجهة نحو التجربة الشعرية، خدمة للساحة الإبداعية العربية، و تعنى الجائزة بحقل النقد الأدبي الموجَه للشعر العربي وفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي.

وتعد المشاركة في الجائزة مفتوحة للنقاد العرب وفق الشروط التالية، أن يكون البحث المقدم مخطوطاً معداً للنشر ولم يسبق نشره أو طبعه ورقياً أو إلكترونياً، أو فوزه في جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملاً أصلياً مخصصاً للجائزة، لا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث، أن يلتزم البحث المعايير العلمية وأن يكون مستوفياً شروطها مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث، أن يكون عدد كلمات البحث المقدم للجائزة مابين )20,000 و25.000 كلمة على صفحات A4 وأن تحتوي كل صفحة على 250 كلمة تقريباً، لا تلتزم الدائرة بإعادة النصوص سواء فازت أم لم تفز، في حالة مخالفة الشروط وضوابط الجائزة، يتم سحب الجائزة.

يتم الإعلان عن الفائزين وتوزع الجوائز أثناء مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتتكفل دائرة الثقافة في الشارقة بطباعة الأعمال الفائزة وتحتفظ بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال، وبُستعبد أي عمل مخالف للشروط أو غير مكتمل المرفقات، ولا يحق للفائز بالجائزة التقدم للاشتراك مرة أخرى إلا بعد مرور 3 سنوات، كما لا يحق للفائز إضافة أي تعديل على البحث الفائز بعد إعلان النتائج .

وتقدّم الجائزة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث ينال الأول 100 ألف درهم، فيما يحصل الثاني على 75 ألف درهم في حين يحرز الثالث 50 ألف درهم.

جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي بنية الخطاب الشعري الشعرية العربية المعاصرة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة دائرة الثقافة في الشارقة

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