أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر
زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء لبدء الاستعداد والتجهيز لإفطار شهر رمضان الكريم الذي تشتهر سفرته وقت الافطار بما لذ وطاب من الطعام.
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023
يعرض موقع الدستور لمتابعيه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023 بمختلف أنواعها للاستعداد لشهر رمضان الكريم.
أسعار الفراخ اليوم
الفراخ البيضاء 71 جنيه
الفراخ الساسو 104 جنيه
امهات بيضاء 70 جنيه
أحمر بياض ارضي 70 جنيه
أحمر بياض سلك 65 جنيه
كتكوت أبيض 28 جنيه
كتكوت ساسو 14 جنيه
كتكوت ساسو بيور 15 جنيه
كتكوت بلدي 7.50 جنيه
أسعار البيض
بيض أبيض 95 جنيه
بيض أحمر 97.75 جنيه
بيض بلدي 105 جنيه
أسعار البط اليوم
بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه
لحم بط مولار كيلو 85 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه
أسعار الرومي اليوم
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه
أسعار الحمام اليوم
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
أسعار الأعلاف اليوم
علف بادي 23% 23,700 جنيه
علف نامي 21% 23,350 جنيه
علف ناهي 19% 23,250 جنيه
علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 19,900 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 20,550 جنيه