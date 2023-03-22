الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22-3-2023

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم  الأربعاء لبدء الاستعداد والتجهيز لإفطار شهر رمضان الكريم الذي تشتهر سفرته وقت الافطار بما لذ وطاب من الطعام.

 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023

 

يعرض موقع الدستور لمتابعيه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023 بمختلف أنواعها للاستعداد لشهر رمضان الكريم.


أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 71 جنيه 
الفراخ الساسو 104 جنيه 
امهات بيضاء 70 جنيه 
أحمر بياض ارضي 70 جنيه 
أحمر بياض سلك 65 جنيه 
كتكوت أبيض 28 جنيه 
كتكوت ساسو 14 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 15 جنيه 
كتكوت بلدي 7.50 جنيه

 

أسعار البيض 

بيض أبيض 95 جنيه 
بيض أحمر 97.75 جنيه 
بيض بلدي 105 جنيه


أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه 
لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه 
لحم بط مولار كيلو 85 جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه

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أسعار الرومي اليوم 

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه 
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه


أسعار الحمام اليوم

الحمام الكشكي 225 جنيه 
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه 
زغاليل روماني 125 جنيه 
حمام روماني أصفر 350 جنيه 
حمام روماني 500 جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه 
زغليل زاجل 625 جنيه 
الحمام الهزاز 250 جنيه 
حمام الشقلباظ 250 جنيه 
حمام الكنج 500 جنيه 
الحمام العنبري 250 جنيه 
الزغاليل البلدي 40 جنيه 
الحمام العبسي 150 جنيه 
يمام إمري 100 جنيه

 

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 23,700 جنيه 
علف نامي 21% 23,350 جنيه 
علف ناهي 19% 23,250 جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 19,900 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 20,550 جنيه

الدواجن اسعار الدواجن اسعار البط اليوم أسعار الفراخ اليوم أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض أسعار الفراخ

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