أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023 فى مصر

زاد البحث عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء لبدء الاستعداد والتجهيز لإفطار شهر رمضان الكريم الذي تشتهر سفرته وقت الافطار بما لذ وطاب من الطعام.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023

يعرض موقع الدستور لمتابعيه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 22-3-2023 بمختلف أنواعها للاستعداد لشهر رمضان الكريم.



أسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضاء 71 جنيه

الفراخ الساسو 104 جنيه

امهات بيضاء 70 جنيه

أحمر بياض ارضي 70 جنيه

أحمر بياض سلك 65 جنيه

كتكوت أبيض 28 جنيه

كتكوت ساسو 14 جنيه

كتكوت ساسو بيور 15 جنيه

كتكوت بلدي 7.50 جنيه

أسعار البيض

بيض أبيض 95 جنيه

بيض أحمر 97.75 جنيه

بيض بلدي 105 جنيه



أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 26.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 26 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 18 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 42 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 100 جنيه

لحم بط مولار كيلو 85 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 75 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 100 جنيه

أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 26 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه



أسعار الحمام اليوم

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 23,700 جنيه

علف نامي 21% 23,350 جنيه

علف ناهي 19% 23,250 جنيه

علف بادي نامي 21,5% 23,300 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 19,900 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 20,550 جنيه