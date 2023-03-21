الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير أكثر من 117 مكتب بريد بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة خلال الفترة الماضية، الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة أكثر من 117 مكتب بريد بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية للبريد، وذلك فى إطار رؤية وخطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 وإستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالى بالجهات الحكومية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الأعمال المنفذة بمكاتب البريد تنوعت ما بين تطوير وتوسعة وإنشاء مكاتب جديدة وتحسين بيئة ورفع كفاءة، كما شملت الخطة تزويد مكاتب البريد بأحدث الأنظمة الإلكترونية الحديثة وكذا تدعيم قدراتها البشرية والإدارية والفنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر فى القطاعات المختلفة الحكومية، المالية والبريدية، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات الصراف الآلي ATM لإتاحة عمليات السحب والإيداع أمام المواطنين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن خطة التطوير، شملت التوسع فى نوعية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد مثل: خدمات تكافل وكرامة وصرف المعاشات وخدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير شركات المرافق، وخدمات نقاط البيع POS والحوالات الخارجية الواردة IFS والحوالات الداخلية وخدمات الشباك الشامل وخدمات البريد السريع، كما تم تزويد المكاتب بشباك مخصص لذوي الهمم للتسهيل والتخفيف عليهم داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة للحفاظ على الثقة التي يحظى بها البريد لدى المجتمع المصري على مدار سنوات طويلة، مشيدة بالدور المهم الذى تقوم به الهيئة القومية للبريد كونها أصبحت منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي إلى جانب الخدمات البريدية المعتادة.