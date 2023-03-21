الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تصميم فرعونى لأتوبيس منتخب مصر قبل مباراتى مالاوى

أتوبيس منتخب مصر
أتوبيس منتخب مصر

صممت شركة بريزنتيشن، راعي اتحاد الكرة، شكلًا فرعونيًا لأتوبيس منتخب مصر قبل مباراتي مالاوي المقرر لهما يومي ٢٤ و٢٨ مارس الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٤ بكوت ديفوار.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز على مالاوى فى أول ظهور رسمى للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى فى قيادة منتخب مصر، منذ التعاقد معه فى يوليو الماضى خلفًا لإيهاب جلال الذى تمت إقالته عقب الخسارتين من إثيوبيا فى التصفيات الإفريقية وكوريا الجنوبية وديًا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوى فى التصفيات الإفريقية

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

  1. إثيوبيا برصيد 3 نقاط ولها 3 أهداف وعليها هدفان.
  2. مالاوى برصيد 3 نقاط ولها هدفان وعليها مثلهما.
  3. غينيا برصيد 3 نقاط ولها هدف وعليها مثله.
  4. مصر برصيد 3 نقاط ولها هدف وعليها هدفان.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى والقنوات الناقلة

يلتقى منتخب مصر الأول مع مالاوى فى السابعة من مساء الجمعة المقبل 24ـ 3ـ2023، فى مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار مطلع 2024 القادم، على استاد الدفاع الجوى بحضور 20 ألف مشجع.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة كونها الناقل الحصرى لمباريات التصفيات الإفريقية، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى.

بريزنتيشن اتحاد الكرة منتخب مصر مالاوي أمم افريقيا ٢٠٢٤

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