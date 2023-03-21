الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مواطنون يعبرون عن سعادتهم بمبادرة «المواطن أولًا».. ويشكرون الرئيس

السيسي
السيسي

قدمت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن ردود أفعال المواطنين، على مبادرة "المواطن أولًا"، والتي تم إطلاقها مؤخرًا وشهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بها خاصة أنها توفر السلع الغذائية بأسعار أقل من الخارج بنسب كبيرة ويتوافر بها جميع السلع الاستراتيجية واللحوم البلدي.

وكشف عدد من المواطنين عن أن سعر السكر يبلغ 14.5، والأرز يبلغ 16 جنيهًا، مؤكدين أنه يوجد فارق كبير في الأسعار بين المعرض والمحلات الخارجية، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لشعوره بالمواطن العادي. 

وزارة التموين والتجارة الداخلية

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لتوفير السلع الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلًا رمضان" بتخفيضات تصل لـ30%، لضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأطلقت "الوزارة" عروضًا خاصة على أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية من اللحوم والزيوت والأرز والسكر والمكرونة والشاى والدقيق وغيرها من السلع الأساسية بمعارض "أهلًا رمضان" فى محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة وتنافسية عن مثيلاتها فى السوق المحلية، وذلك مع بدء العد التنازلي لشهر رمضان الكريم.

اكسترا نيوز مبادرة المواطن أولا المواطنين السلع الغذائية وزارة التموين التجارة الداخلية

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وائل لطفي

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