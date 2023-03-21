الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تحظر تصدير 77 منتجًا إلى بيونج يانج لمنع تطوير الأقمار الصناعية

كوريا
كوريا

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن دولتها حظرت تصدير 77 نوعًا من المنتجات التي يمكن استخدامها لتطوير وإنتاج الأقمار الصناعية، إلى جارتها كوريا الشمالية، عبر أطراف ثالثة، حسب بيان رسمي. 

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أبلغت الدول المعنية بهذا الحظر، وسلمتها قائمة المنتجات المحظورة.

وحذرت وزارة الخارجية من أن "تصدير المواد المدرجة في هذه القائمة إلى كوريا الشمالية عبر دول ثالثة سيحظر". وأبلغت الوزارة أنها نقلت هذه القائمة إلى دول أخرى.

ويهدف هذا الإجراء إلى لفت الانتباه العالمي المتجدد إلى ضرورة منع  كوريا الشمالية، من الحصول على مثل هذه المواد الاستراتيجية، التي يمكن استخدامها في إنتاج الأقمار الصناعية وأجهزة المراقبة.

كما قررت سيول فرض عقوبات إضافية مستقلة ضد 4 أفراد و6 مؤسسات "متورطة في برامج بيونغ يانغ للصواريخ والأسلحة النووية، ومحاولة التهرب من العقوبات الدولية".

يذكر أن بيونج يانج شرعت في العام 2021 بتطوير قمر صناعي للاستطلاع العسكري، كجزء من مخطط تطوير الدفاع، ومن المخطط استكمال المشروع في أبريل المقبل.

كوريا جيوك سونج أقمار اصطناعية العراق منتجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

مصر تستعرض مع طاجيكستان سبل التعاون لتنظيم الأحداث الخاصة بالمياه

وزير السياحة يستقبل وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأمريكية باليونان

وصول أول معدة نووية طويلة الأجل إلى ميناء الضبعة التخصصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

لواء. محسن الفحام

"الأزهر.. والإسلاموفوبيا"

منى رجب

هلّت أنوار شهر البركة والتكافل والرحمة

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل