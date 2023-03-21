الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كان بيعمل صيانة».. مصرع حداد سقط من الطابق الرابع بمدرسة في البدرشين

جثة
جثة

لقي حداد مصرعه خلال عمل صيانة بمدرسة ابتدائية، إذ اختل توازنه، وسقط من الطابق الرابع وتوفى في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدرشين، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى البدرشين المركزي، بوصول «حسن.ف» 35 سنة حداد مسلح جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وبالانتقال والفحص، تبين قيام المتوفى ببعض أعمال الصيانة بمدرسة ابتدائية بالبدرشين اختل توازنه وسقط من الطابق الرابع.

 

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

مدرسة إبتدائية مستشفي البدرشين المركزي حداد مسلح مدرسة ابتدائيه بالبدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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