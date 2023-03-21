الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد 3 برامج تدريبية للخبراء الحكوميين

قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة (نزاهة) السعودية بعقد ٣ برامج تدريبية بمقر الأكاديمية بالقاهرة للخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وبمشاركة ١٣٤ خبيرا من جهات إنفاذ القانون بالعديد من الدول العربية لإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بتفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة ولتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال منع ومكافحة الفساد.

وذلك في إطار تفعيل هيئة الرقابة الإدارية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.