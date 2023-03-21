الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

146 مواطنًا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيرى بسوهاج

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

استمرارًا لفعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، استقبلت محافظة سوهاج، اليوم، 146 مواطنا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، لبحث مطالبهم وحل شكواهم.

والتقى اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، بحضور مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة المواطنين، واستمع إلى مطالبهم التي تنوعت ما بين طلبات لذوي الإعاقة بالحصول على كراسي متحركة، أو أجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات أخرى متنوعة. 
وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه قد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

إدارة خدمة المواطنين استمع إلى مطالبهم التضامن الاجتماعي السكرتير العام المساعد المحافظ اللقاء الجماهيرى الأسبوعى تكافل وكرام خدمة المواطن

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