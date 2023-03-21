الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تأجيل مباراة بيراميدز وإنبى بكأس الرابطة 24 ساعة

بيراميدز
بيراميدز

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من جانب رابطة الأندية المحترفة، بتعديل موعد مباراة الفريق أمام إنبي، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية، وتأجيلها لمدة 24 ساعة.

وتقرر إقامة المباراة في التاسعة والربع من مساء الأحد المقبل 26 مارس الجاري، على استاد الدفاع الجوي بدلا من إقامتها يوم السبت ٢٥ مارس.

وأكدت الرابطة في خطابها أن التأجيل جاء بسبب انشغال ملعب الدفاع الجوي باستعدادات منتخب مصر لمباراتي مالاوي.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات دور الـ16 بكأس الرابطة، قد انطلقت أمس الأول الأحد، بإقامة مواجهة المقاولون العرب وحرس الحدود، واستطاع الفريق العسكري خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية عن طريق ضربات 6/5، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما خطف الإسماعيلي بطاقة الصعود على حساب غزل المحلة عن طريق ضربات الجزاء 7/6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبنفس النتيجة تمكن الاتحاد من إقصاء فاركو عن طريق ضربات الجزاء 7/6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

بيراميدز رابطة الأندية المحترفة انبى كأس رابطة الأندية كأس الرابطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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