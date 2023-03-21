الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«تليفون» يجمد طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر لأجل غير مسمى

حكم مباراة النصر
حكم مباراة النصر ومنتخب السويس

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، إيقاف طاقم حكام مباراة منتخب السويس والنصر، التي أقيمت بالجولة الثانية والعشرين من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب" لأجل غير مسمى. 

ويضم الطاقم كلاً من محمد فاروق حكم ساحة، وأحمد المأذون وعز الدين جمال مساعدان وتامر خميس الحكم الرابع.

كما تقرر فتح تحقيق شامل حول واقعة استعان محمد فاروق حكم المباراة بهاتف محمول لمراجعة إحدى اللقطات بأحداث المباراة، التي أقيمت باستاد السويس الجديد، في الثالثة عصر الجمعة الماضي، الموافق السابع عشر من شهر مارس 2023.

المنتخب الأولمبي بالزي التقليدى وزامبيا باللون الأخضر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الذهاب بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره الزامبي المقرر لها غدا الأربعاء، عن ارتداء المنتخب المصري الزى التقليدي " القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس مرمى منتخب مصر اللون الأصفر، بينما يرتدى المنتخب الزامبي الزى الأخضر  الكامل ويرتدي الحارس الزى الأزرق.

حضر الاجتماع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة بالاتحاد ، ومحمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي ، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى للمنتخب ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، وعيد سليمان مسئول المهمات.

ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوى فى  ذهاب الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024 ..ويلتقي المنتخبان فى مباراة العودة بزامبيا يوم الأحد المقبل.

 

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وائل لطفي

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