الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بختام تعاملات اليوم.. و«السوقى» يربح 23 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة صعودها الكبير لليوم الثاني على التوالي، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أسهم السوق المختلفة، تلك التي قابلتها عمليات بيع مكثفة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 23 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 993.575 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 2.69%، ليغلق عند مستوى 15325 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 2.64%، ليغلق عند مستوى 2647 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت  2.86%، ليغلق عند مستوى 18059 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 2.68% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت  3.05%،  ليغلق عند مستوى 2771 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" ليقفز بنسبة بلغت 3.04%، ليغلق عند مستوى 4096 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية ختام معاملات اليوم الثلاثاء استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية صناديق الاستثمار المصرية عمليات بيع مكثفة من جانب المتعاملين الافراد المصريين و العرب و المؤسسات الاجنبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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