رئيس جامعة طنطا: حصول جميع الكليات على اعتماد الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن انتهاء إجراءات حصول ١٤ كلية من كليات الجامعة على اعتماد شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015»، مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة وعمداء الكليات واعضاء هيئات التدريس والاداريين والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق نظرية الإدارة بالأهداف في تحديد وتنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية للجامعة يأتي بالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفًا أن حصاد الإنجازات في المجالات الأكاديمية والإدارية والخدمية المجتمعية يعكس قدرة الجامعة على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، موضحا أن تقدم جامعة طنطا في التصنيفات المحلية والإقليمية والدولية هو أكبر دليل على ما يتم بذله من جهد بمعدلات متسارعة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

كما وجه الدكتور محمود ذكي الشكر للقيادات الاكاديمية والادارية بالجامعة مشيدا بدور المركز الرئيسي للأداء المؤسسي ومركز ضمان الجودة التابع له، مؤكدا أن تطبيق منظومة الحوكمة المالية والادارية والمعرفية بمؤشرات قياس أداء دقيقة وفي اطار مقارن يسهم بشكل رئيسي في تحديد آليات الخطط التنفيذية وتحسينها وفقا للنتائج التي تتم عن طريق نظام إلكتروني وتحديث دوري للبيانات يتم رصدها يوميا والتعامل بمرونة كبيرة وفقا للمعطيات والإمكانات المتاحة.

جدير بالذكر أن إدارات أمانة الجامعة الرئيسية، ومركز جامعة طنطا لضمان جودة التعليم حصلت على شهادة الأيزو «2018: 21000»، وشهادة الأيزو 9001: 2015 ، في الإدارة وجودة التعليم من شركة QSI الدولية فى يونيو الماضى.

كما نظمت كلية الآداب جامعة طنطا، "الملتقى التوظيفي السنوي الأول لخريجى الكلية "تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبادة العربى منسق عام البرامج الأكاديمية بالكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ولفيف من الطلاب والخريجين بكلية الآداب.