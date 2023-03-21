مراسل القاهرة الإخبارية: الشارع الفرنسى يستعد للخروج فى مظاهرة الخميس

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن الجميع ينتظر كلمة الرئيس الفرنسي ماكرون لمناقشة الأوضاع بعد تمرير قانون التقاعد ولا أحد يتوقع ما سيحدث غدًا، وهذا الحوار المتوقع مع الصحفيين سيأتي بعد فشل المعارضة الفرنسية وحجب الثقة عن رئيسه الوزراء اليزابيث بورن.

وأضاف «شقير» خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الجميع يتوقع أن الرئيس الفرنسي سيتحدث عن أهمية المشروع وما يجب أن يحدث خلال الفترة المقبلة من قبل الحكومة الفرنسية، مشيرًا إلى أن اليزابيث بورن دافعت عن الحكومة الفرنسية وعن أهمية مشروع قانون التقاعد ودوره في إصلاح الموازنة العامة للدولة وأهمية تمريره.

وتابع أن الخميس المقبل يعد الأصعب في تاريخ فرنسا، بعد ما صرّحت النقابات العمالية بأنه من المتوقع خروج أكثر من 3.5 مليون متظاهر ضد قانون التقاعد.