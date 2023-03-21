«قطب»: الدول الصناعية الكبرى تتقاعس عن مواجهة التغيرات المناخية (فيديو)

تحدث الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، عن تأثير التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، لافتًا إلى أن العالم اتجه لإصدار قرارات إيجابية وممتازة جدًا، ولكن لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، سوى بنسبة 5% فقط وهو التمويل الذي أقرته المنظمة الدولية وهيئة الأمم المتحدة بمشاركة الدول المتأثرة بالكوارث الطبيعية للمساهمة معها.

ونوه قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، بأن ذلك قد لا يحدث أيضًا بنفس الدرجة التي أقرها القرارات والمؤتمرات الدولية، وآخرها "كوب 27" الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، الذي أقر بإنشاء صندوق تمويل للدول المتضررة من التغيرات المناخية والآثار البيئية.

وأوضح أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن القرارات تصدر ليس فقط منذ نوفمبر الماضي، ولكنها قرارات تصدر منذ عام 1992 لأول مؤتمر بالبرازيل واليابان، لافتًا إلى أن هذه القرارات هي قرارات على ورق، لأنها في إيدي الدول الصناعية الكبرى ولم يتم تنفيذها.

وأشار أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إلى أن هذه الدول لديها من الإمكانيات المادية ما يمكن العالم من مواجهة التغيرات المناخية، وأيضًا لديها ما يحد من الانبعاثات الكربونية العالمية، خاصة أن تلك الدول الكبرى هي المصدرة لهذه الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 40%.