الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«صندوق سوناتا وسجن اختياري».. في ختام عروض نوادي المسرح الإقليمي بأسيوط

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شارك فرع ثقافة أسيوط بعرضين مسرحيين في ختام أيام عروض نوادي المسرح لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

صندوق سوناتا

العرض الأول هو "صندوق سوناتا" لنادي مسرح قصر ثقافة أسيوط، عن نص سوناتا الروح والجسد، تأليف مروة فاروق، واخراج مادونا هاني، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الناقد والمخرج أحمد هاشم، والمخرج محمد العدل، والمخرج حمدى طلبة.

وتدور أحداث العرض حول معاناة حول المرأة في مجتمعنا الذكوري وضغوط التحكم والسيطرة والتوجيه الذي يلغي شخصيتها ويجعلها دائما مفعولا به، لذا يطرح النص قضية بحث المرأة عن كيانها ووجودها واستقلالها واعتمادها على نفسها.

سجن اختياري

والعرض المسرحى الثاني هو "سجن اختياري" لنادي مسرح بيت ثقافة منفلوط، من تأليف محمود جمال، إعداد وإخراج محمد جودة، ديكور احمد الدسوقي، ومصطفي مقلد، وإضاءة مايكل يعقوب.

وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الأصدقاء الذين جمعهم المسرح منذ سنوات ثم تفرقوا واختلفت بهم سبل الحياة، وفجاة تأتيهم دعوة من صديقهم القديم الذي أصبح فاحش الثراء، فيتجمعون مرة أخرى في المسرح ليلعبوا لعبة بأن يسجنوا أنفسهم في المسرح باختيارهم، ومن يظل باقيا في المسرح كآخر واحد منهم سوف يكسب ٢٠ مليون جنيه، فيحاول كل منهم أن يجعل الآخرين يفشلوا ويغادروا المسرح، وبالفعل يفشلون جميعا ما عدا واحد هو الذي يكسب الجائزة.

العروض جاءت ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وقدمها إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وأقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط  خلال الفترة من ١٥ حتى ٢٠ مارس الحالي.

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صندوق سوناتا سوناتا الروح والجسد قصر ثقافة سجن اختياري ثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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