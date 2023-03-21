الجنائية الدولية لـ«الدستور»: التحقيقات بشأن اعتقال بوتين قد تصل للسجن مدى الحياة

قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن المحكمة تجري تحقيقاتها بشكل مستقل ومحايد، وتتلقى تعاونا من عدد من الدول بشأن مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات والأدلة.

وأوضح مسؤول الجنائية الدولية في تصريحات لـ«الدستور»، أنه صدر عن المحكمة أوامر قبض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خليفة ارتكابه جرائم في أوكرانيا وهذه القرارات مشمولة بالسرية والقضاة قرروا الإعلان فقط عن اسم المشتبه بهما والتهم.

وأشار «العبدالله» أن تنفيذ أوامر القبض منوط بالتعاون الدولي، حيث أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي عليها واجب قانوني لتنفيذ أوامر المحكمة أما الدول غير الأعضاء فيمكن لها التعاون اختياريا.

وأضاف: «التحقيق لا يزال مستمرا وقد يكون من ضمنه قضايا أخرى ومشتبه بهم آخرين، بناء على إعلان أوكرانيا قبل سنوات قبول اختصاص المحكمة في شأن الجرائم التي قد تقع على أراضيها أو من مواطنيها. وبعد ذلك طلبت ثلاث واربعون دولة طرف في نظام روما الاساسي من المدعي العام فتح التحقيق».

إجراءات محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية

وبشأن إجراءات المحاكمة، قال «العبد الله» إن هناك أولا مرحلة تمهيدية تشمل إصدار أوامر بالقبض أو بالحضور، وبعد مثول المشتبه به أمام القضاة ينظرون في اعتماد التهم ونقل القضية إلى المحاكمة أو رفض اعتماد التهم وإنهاء القضية في المرحلة التمهيدية كذلك لا تجري المحكمة محاكمات غيابية، كما أنها لا يمكن أن تقضي بالإعدام بل بالسجن لثلاثين سنة أو مدى الحياة في حال وجود ظروف مشددة.