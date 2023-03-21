الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجنائية الدولية لـ«الدستور»: التحقيقات بشأن اعتقال بوتين قد تصل للسجن مدى الحياة

بوتين
بوتين

قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله، إن المحكمة تجري تحقيقاتها بشكل مستقل ومحايد، وتتلقى تعاونا من عدد من الدول بشأن مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات والأدلة.

وأوضح مسؤول الجنائية الدولية في تصريحات لـ«الدستور»، أنه صدر عن المحكمة أوامر قبض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خليفة ارتكابه جرائم في أوكرانيا وهذه القرارات مشمولة بالسرية والقضاة قرروا الإعلان فقط عن اسم المشتبه بهما والتهم.

وأشار «العبدالله» أن تنفيذ أوامر القبض منوط بالتعاون الدولي، حيث أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي عليها واجب قانوني لتنفيذ أوامر المحكمة أما الدول غير الأعضاء فيمكن لها التعاون اختياريا.

وأضاف: «التحقيق لا يزال مستمرا وقد يكون من ضمنه قضايا أخرى ومشتبه بهم آخرين، بناء على إعلان أوكرانيا قبل سنوات قبول اختصاص المحكمة في شأن الجرائم التي قد تقع على أراضيها أو من مواطنيها. وبعد ذلك طلبت ثلاث واربعون دولة طرف في نظام روما الاساسي من المدعي العام فتح التحقيق».

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ماذا تعني مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي؟

إجراءات محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية

وبشأن إجراءات المحاكمة، قال «العبد الله» إن هناك أولا مرحلة تمهيدية تشمل إصدار أوامر بالقبض أو بالحضور، وبعد مثول المشتبه به أمام القضاة ينظرون في اعتماد التهم ونقل القضية إلى المحاكمة أو رفض اعتماد التهم وإنهاء القضية في المرحلة التمهيدية كذلك لا تجري المحكمة محاكمات غيابية، كما أنها لا يمكن أن تقضي بالإعدام بل بالسجن لثلاثين سنة أو مدى الحياة في حال وجود ظروف مشددة.

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خلافات داخل إدارة بايدن بشأن تسهيل محاكمة بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية

بوتين المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الروسي فادي العبد الله أوكرانيا

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وائل لطفي

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