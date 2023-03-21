الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: المرأة المصرية ذراع النهضة المجتمعية

سامي فوزي
سامي فوزي

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية جموع النساء بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمي.

وقال رئيس الأساقفة: «المرأة المصرية ضلع أساسي في عملية التنمية المجتمعية والكنيسة تؤمن بأهمية دور المرأة في جميع مناحي الحياة في العمل والمنزل وفي الخدمة الكنسية».

واعتبر رئيس الأساقفة أن عيد الأم فرصة لنتذكر تضحيات النساء وما يقدمونه يوميًا من أجل استقرار الأسرة وصلاح المجتمع وتنمية الاقتصاد.

وترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة بالاشتراك مع الأرشيدياكون عماد باسيليوس راعى الكنيسة.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: «يجسد المسيح المعنى الحقيقي للأخبار السارة ويظهر ذلك بوضوح في تعامله مع المرأة السامرية، إذ عبر كل الحواجز الثقافية والدينية والتي كانت موجودة بين اليهود والسامرين في ذلك الوقت إذ كان يهتم أكثر بالحياة الروحية للمرأة السامرية».

وأكد رئيس الأساقفة أن كلنا عطشى في حياتنا الروحية ونحاول باستماتة أن نشبع رغباتنا مثل المرأة السامرية ونميل بطبيعتنا لتغطية حقيقتنا وارتداء أقنعة مزيفة ولكن الله يرى ما وراء تلك الأقنعة ويرانا على حقيقتنا فقد مات لأجلنا لننال ماء الحياة الذي يغير حياتنا وأفكارنا.

وأوضح رئيس الأساقفة أن التغيير لا يحدث باستجماع أفكارنا والتحكم في مشاعرنا وقوة الإرادة بل يحدث نتيجة لعمل الله عندما نشرب من ماء الحياة، مختتماً: يسوع يعطي ماء الحياة والشبع الروحي الحقيقي ويملأنا من أنهار الماء الحي لنختبر الشبع ولنروي الآخرين من حولنا.

 

سامي فوزي الدكتور سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي

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يوم المرأة المصرية

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