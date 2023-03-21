«صلاح» يكرم الأمهات المثاليات بوزارة الإنتاج الحربي

كرم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، 20 أما مثالية على مستوى الإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرصه لتكريم الأمهات المثاليات بمختلف الجهات التابعة تقديراً لدورهن فى الدفع بعجلة الإنتاج إلى الأمام وكذا دورهن في تقديم جيل قادر على بناء مستقبل أفضل للوطن والارتقاء به، مؤكداً أن الإنتاج الحربي يضم منذ نشأته نماذج مشرفة وعلامات مضيئة من الرموز النسائية المصرية، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في جميع الكيانات التابعة لها من شركات ووحدات وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحرص على الاهتمام بالمرأة وضرورة تمكينها والارتقاء بمكانتها فى المجتمع.

وقال الوزير إن الأمهات المكرمات مثلاً يحتذى به في البذل والعطاء، مضيفاً أن هناك لجنة يتم عقدها كل عام لإختيار الأمهات المثاليات بمنتهى العناية ووفقاً لعدة معايير مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة إلى جانب الأداء الوظيفي المتميز وذلك لضمان إختيار الأمهات المثاليات الجديرات بالتكريم بحيادية ونزاهة وشفافية تامة وبما يحقق معانِ سامية في الأمهات المختارات على مستوى الإنتاج الحربي.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وإلى وجود العديد من أوجه دعم السيدات فى الجهات التابعة من أجل النهوض بمستوى المرأة العاملة في القطاع وحل المشكلات التي تواجهها، لافتاً إلى أنه يتم عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكرياً وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعي الثقافي في مختلف مجالات المعرفة، وكذا نشر الوعي الصحي لهن من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات في مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن وزير الدولة للإنتاج الحربي قام بدعوة جميع العاملات بالقطاع ليحافظن دائماً على كونهن نماذج للكفاح والنجاح كما قام بدعوتهن لبذل المزيد من العمل لرفعة شأن الإنتاج الحربي وتحقيق أهدافه لكي يظل دوماً قاطرة الصناعة الوطنية، وتوجّه بالشكر للأمهات المثاليات المكرمات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء وظيفتهن كما هنأهن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك معرباً عن تمنياته أن تحل هذه المناسبة عليهن وعلى أسرهن باليمن والبركات، وأشار "بكر" أن الأمهات المكرمات أعربن عن سعادتهن بهذا التكريم وأوضحن أنه يمثل دَفعة وتشجيع لهن لبذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربي.