«أفلام وعروض بقطاعات الثقافة المختلفة».. فعاليات شهر رمضان بالأعلى للثقافة والمركز القومي للسينما

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م – 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، حيث تُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ 6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023م، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة " تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

نيفين الكيلاني

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات، متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكافة المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هم الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على "الهوية الوطنية.

المجلس الأعلى للثقافة

يُنظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، عددًا من الفعاليات والندوات من خلال لجانه المتعددة طوال الشهر، منها "رمضان في التراث والمأثور الشعبي"، "مصر المعاصرة في الأدب العالمي"، "رمضان في إفريقيا"، وتنظيم أمسية في محبة الراحل الدكتور عبد الرحيم الكردي، "قراءات قصصية"، "التقاليد الرمضانية في مصر منذ العصر الفاطمي إلى الآن"، "رمضان في مصر"، "مدى استثمار الثقافة الشعبية والفلكلورية وفنون الشعر والموسيقي والقصص التراثية مثل ألف ليلة وليلة والدراما التاريخية"، "تجليات الشعر العربي" وغيرها من الموضوعات الجادة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن مع شهر رمضان، تُقام عدد من الندوات منها ندوة "الحماية التشريعية للمرأة"، "نماذج مصرية ناجحة"، "المرأة والثقافة الرقمية"، أمسية شعرية بعنوان "إبداعات المرأة الشعرية"، "معوقات المرأة المصرية في الإدارة"، "المرأة والمشهد الإبداعي الراهن"، فضلًا عن إقامة معرض بعنوان "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة"، كما يُقام معرض للكتاب المسرحي في بهو المجلس بمشاركة قطاعات الوزارة.

المركز القومي لثقافة الطفل

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الدكتور محمد عبد الحافظ ناصف برنامجًا فنيًا، وفعاليات ثقافية لرواد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، خلال الفترة من 8 إلى 19 رمضان، بالتعاون مع قطاعات الوزارة، ويشمل لقاءات مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في كافة مجالات الجائزة، إلى جانب إقامة معارض فنون تشكيلية للفائزين في مجال الرسم، وتنظيم عدد من الورش الفنية في مجالات "الرسم، والحكي، والدمج"، كما تُقدم عروض مسرحية للأطفال، وفنون شعبية واستعراضية، و الأراجوز وخيال الظل، إضافة إلى إقامة مجموعة من الندوات التثقيفية والفكرية، وإقامة معرض لكتب الأطفال.

كما يعرض المركز، برنامجًا حافلًا "أونلاين" على قناته على اليوتيوب، وصفحته على الفيسبوك، طول الشهر، وتشمل ورش حكي وورش تدريبية على الحرف والفنون.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

واحتفالا باليوم العالمي للتراث الذي يتزامن مع شهر رمضان يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، معرض "القاهرة عمارة وعمران – بعيون لجنة حفظ الآثار العربية 1881-1954م"، في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للتراث.

المركز القومي للسينما

يعرض المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، عددًا من الأفلام التسجيلية خلال الشهر منها فيلم "مملكة الحسين"، "سكر معقود"، "الخيامية"، "مسجد السلطان حسن"، وذلك بالمواقع التابعة له.