ما بين اللعنة والسرقة.. تفاصيل العثور على تابوت فرعوني في شوارع لندن

كشفت مجلة «نيوز ويك» الأمريكية عن عثور رجل بريطاني على تابوت فرعوني مصري تاريخي ملقى في شوارع لندن خلال نزوله من محطي القطارات يوم 13 مارس الجاري.

وبحسب المجلة آثار اكتشاف الرجل البريطاني الذي رفض الكشف عن هويته أثناء سيره في شوارع العاصمة البريطانية لندن الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عثوره وقت خروجه من القطار على تابوت فرعوني ضخم يصل طول لأكثر من مترين.

وتابعت المجلة أنه أثناء سفره من كينجز كوليدج في وسط لندن إلى سانت ماري كراي في جنوب شرق لندن من بروملي، لم يكن يتوقع ما رآه عندما خرج من المحطة.

تفاصيل وأسرار العثور على تابوت فرعوني في لندن

قال الرجل البريطاني الذي رفض الكشف عن هويته: «لقد كان الوقت كئيبا وهادئا للغاية، لذلك لم يكن الكثير من الناس موجودين في ذلك الوقت ما أضفى على التابوت المزيد من الغموض، وقتها عندما غادرت المحطة لم أستطع إبعاد عيني عن التابوت، ثم انفجرت من الضحك قليلاً لأنني لم أكن أعتقد أن شيئًا ما يمكن أن يصبح أكثر عشوائية من وجود تابوت فرعوني ملقى خارج محطة قطار في لندن».

صورة التابوت في شوارع لندن

أكدت المجلة أن تاريخ التوابيت الحجرية المصرية القديمة يعود إلى الأسرة الثالثة الفرعونية التي كانت موجودة حوالي 2686 و2613 قبل الميلاد، وهي توابيت متقنة، تم رسمها وتزيينها لمساعدة المتوفى على العبور إلى الحياة الآخرة، حيث يتم دفن قادة وأثرياء مصر القديمة في تابوت، تم تصميمه ليتم عرضه فوق الأرض.

لا يزال علماء الآثار يكتشفون المقابر المصرية القديمة حتى يومنا هذا، وبينما لم تعد تُمارس مثل هذه المدافن، إلا أنها فكرة تمسك بها البعض، حتى أن رجل واحد بنى تابوتًا حجريًا بما يوزن يقرب من 3 آلاف رطل للحفاظ على علبة طعامه المفضل.

وأضافت المجلة الأمريكية، أنه بالرغم من ذلك لم يكن أحد يتوقع ظهور تابوت مصري متقن في شوارع العاصمة البريطانية، وشارك مئات المعلقين على المبلغ في ردود أفعالهم المشوشة.

وقال أحدهم مازحا: "أنا متأكد من أن المتحف البريطاني سيحتفظ به"، بينما قال آخر: "هذا رائع للغاية، كل ما أجده في الشوارع الكلاب".

وفيما قال آخر "لا تلمسها إنها ملعونة"، وقال آخر "هل تأكدت من هوية المالك".

وأوضح الرجل البريطاني الذي عثر على التمثال "لا أعرف ما إذا كانت تظهر في الصورة، لكنها لم تكن صغيرة، أقدر أنها لا تقل عن ستة إلى سبعة أقدام، وهو ما أدهشني أيضًا، ولكن المثير للدهشة أكثر، هو ماذا يفعل تابوت بهذا الحجم في الشارع".

وأضاف "كل من رأوا التابوت واجهوا نفس الارتباك والخوف والإثارة في آنً واحد".