متحف آثار طنطا ينظم احتفالية مصرية روسية

أقيمت بمتحف آثار طنطا بمحافظه الغربية، اليوم، احتفالية في إطار التعاون المصري الروسي المشترك، حيث تم اختيار شخصيتي الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي والأديب المصري الكبير مصطفى صادق الرافعي، ليكونا شخصيتي اليوم، بحضور القنصل الروسي بافيل كيد يسوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية، وعدد من الأدباء والمثقفين.

وأعرب القنصل الروسي بالإسكندرية، عن سعادته لوجوده في مدينة طنطا بمحافظه الغربية مؤكداً أن العلاقات بين مصر وروسيا عميقة منذ سنوات طويلة وعديدة، ونحن فخورون أننا حلفاء لدولة بحجم مصر، خاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيادة الترابط بين مصر وروسيا.

حضر الاحتفالية الدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية الأسبق والدكتور تامر الكاشف مدير فرع ثقافة الغربية ونفين زايد مديرة دار الكتب بطنطا والشاعر مصطفى منصور رئيس نادي الادب المركزي بالغربية وعدد من الأدباء والمثقفين بالغربية.