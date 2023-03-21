محافظ بني سويف يوزع الهدايا على الأمهات المرضى بمستشفى التأمين الصحي

في لفتة طيبة، حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على توزيع الهدايا على بعض الأمهات المرضى بمستشفى التأمين الصحي، بمناسبة عيد الأم وحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا لهن الصحة والشفاء العاجل، ومؤكدا على عظم دور الأم المصرية التي دائما ما تضرب أروع الأمثلة في العطاء والتفاني في تربية أبنائها والحفاظ على الوطن، واصفا الأم بأنها (رمز الأمان وأيقونة العطاء والقدوة الحسنة في حب الوطن).

وأعربت الأمهات اللائي يتواجدن بالمستشفى، عن سعادتهن بهذه اللفتة الطيبة وأنها أدخلت عليهن البهجة والسرور، شاكرات للمحافظ تهنئتهن بمناسبة عيد الأم، ومؤكدات اهتمام طاقم المستشفى وتقديم الرعاية الصحية الجيدة، وأنهم لا يدخرون جهدا في ذلك.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لوحدة الرعاية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، ضمن برنامج ميداني تم إعداده لافتتاح مشروعات خدمية واستثمارية، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2023.

تفقد المحافظ مكونات وأقسام الوحدة التي تكلف إنشاؤها 3 ملايين و200 ألف جنيه، وتشتمل على عدد 5 أسرّة وعدد 3 أجهزة تنفس صناعى "فينت"، وتمثل إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي ببنى سويف، خاصة في ظل زيادة الطلب على تلك الخدمة ومع عدم وجود العدد الكافى من أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة.

واستمع المحافظ لعرض موجز عن ملخص نشاط وجهود المستشفى خلال عام 2022، وتضمن الإشارة إلى أن متوسط التردد الشهري 2936، وتم إجراء أكثر من 8000 عملية، وأكثر من 10 آلاف و700 جلسة غسيل كلوي، وأكثر من 5500 جلسة علاج كيمياوي، وإجراء 4273 عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن استقبال 3663 مريضا، أثناء دخول المستشفى وتحويلها لمستشفى عزل "على مدار عامين" خلال فترة جائحة فيروس كورونا، ويجرى حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من تطوير المستشفى بتكلفة 25 مليون جنيه، والتي تشمل تطوير الدور الأرضي والبدروم بالمبنى الرابط والعمليات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%، ومن المقرر الانتهاء مطلع العام المقبل.

كما تبلغ الطاقة الإجمالية للمستشفى 293 سريراً في مختلف التخصصات والأقسام منها (6 أسرة للاستقبال، و9 للعناية المركزة، و7 رعاية قلب، و 175 سريراً للأقسام الداخلية، و30 سريراً للعلاج الكيمياوي، و32 سريراً للغسيل الكلوي، و14 للحضانات، وتقدم المستشفى خدماتها للعديد من الجهات المتعاقدة معها منها: مستشفيات الوزارة والجامعة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ومراكز الأشعة والمعامل والحضانات الحكومية والخاصة ومراكز الغسيل الكلوي،ويستفيد من خدمات المستشفى نحو مليون و700 ألف مواطناً من منتفعى خدمات التأمين الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشفى تم إنشاؤها على مساحة 4500 متر، عام 2002، وتتكون من 2 مبنى بجانب مبنى رابط، ويضم المبنى الأول: الباطنة، وحدة المناظير، قسطرة ورعاية القلب والتموين الطبي ومخازن الأدوية، فيما يضم المبنى الثاني: الجراحة العامة، المسالك البولية، العظام، التجميل وجراحات الأورام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والأنف والأذن والرمد والأطفال والعمليات والمبتسرين والعناية المركزة واليوم الواحد والمعمل والاستقبال، في حين يضم المبنى الثالث: الأشعة العادية والمقطعية والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ والغسيل الكلوي وثلاجة حفظ الموتى.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، الدكتور شهاب الدين صلاح مدير مستشفى التأمين الصحي، وهاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وعدد من قيادات ومسؤولى فرع التأمين والمستشفى.

877eafd3-cf34-4061-8c7e-03605fead303

475de8ae-334c-4722-99c0-19c1ab57c3ad

049d52d8-9f20-412a-aae3-20fa4e54b597